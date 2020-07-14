Перевести 7 минут английского аудио на украинский

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Завершен12 заявок400 просмотров

Нужен перевод 7 минут аудио в украинский текст.

Дедлайн завтра утром

5 лет назад
berzin
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3 месяца назад

Выбранный исполнитель

AndNirkov
31 год
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2 месяца назад
5 лет назад
$1
1 день
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