Локализация сайта на иностранные языки

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Закрыт75 заявок1281 просмотр

Добрый день! Необходим перевод сайта на языки 

  • Французкий
  • Испанский
  • Арабский
  • Китайский
  • Португальский
Не обязательно один человек обязан реализовать перевод на все языки. В отзыве можете указать язык, который вы можете перевести и стоимость (а также указать другие языки, помимо списка, которые вы можете перевести). Что входит перевод - шаблонные наименования/предложения/текстовки, которые есть на сайте (15000 символов), наименования категорий (40000 знаков без пробелов)
5 лет назад
zuldar1997
Михаил 
28 лет
6 лет в сервисе
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8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Эдил
 
29 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Настя
 
25 лет
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Наталья
 
43 года
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Светлана
 
27 лет
5 лет в сервисе
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Никита
 
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Анна
 
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4 года назад
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Людвик
 
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11 лет в сервисе
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Рами
 
28 лет
5 лет в сервисе
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4 года назад
5 лет назад
Ангелина
 
27 лет
5 лет в сервисе
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София
 
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Александр
 
33 года
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1 отзыв(-1)
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Дмитрий
 
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Валерий
 
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Алла
 
41 год
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Анастасия
 
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Полина
 
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год назад
1 отзыв
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Анна
 
21 год
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Алина
 
24 года
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2 года назад
2 отзыва
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Артем
 
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4 отзыва
5 лет назад
Иванна
 
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Владислав
 
33 года
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Анастасия
 
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Сергей
 
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8 лет в сервисе
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3 года назад
99 отзывов(-2)
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Марина
 
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5 лет в сервисе
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Рустам
 
31 год
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Илья
 
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Екатерина
 
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Алина
 
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Ева
 
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Хаким
 
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Николай
 
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Стася
 
24 года
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Элина
 
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Белек
 
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Андрей
 
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Елена
 
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Андрей
 
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Кирилл
 
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Анна
 
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Александра
 
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Ирина
 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Адриана
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дарина
 
31 год
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Софья
 
25 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
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Влад
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Валерия
 
23 года
5 лет в сервисе
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4 года назад
5 лет назад
Анастасия
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Мария
 
36 лет
9 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
45 отзывов
5 лет назад
Оксана
 
43 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 отзывов(-1)
5 лет назад
Анастасия
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алиса
 
35 лет
6 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
2 отзыва
5 лет назад
Наталья
 
52 года
5 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
9 отзывов
5 лет назад
Марина
 
60 лет
6 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Светлана
 
40 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Светлана
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Артемий
 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
109 отзывов(-1)
5 лет назад
Владислав
 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
35 отзывов
5 лет назад
Антон
 
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
5 лет назад
Виктория
 
37 лет
7 лет в сервисе
Была
12 дней назад
7 отзывов
5 лет назад
Асия
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Эмиль
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Иван
 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Антон
 
31 год
7 лет в сервисе
Был
6 часов назад
122 отзыва
5 лет назад
ТОП-5
Переводы
Ирини
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Софи
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
24 дня назад
20 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Переводы
Сергей
 
59 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Олена
 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
5 лет назад
Оксана
 
55 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
86 отзывов(-1)
5 лет назад
Юлия
 
36 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 отзывов
5 лет назад
Валентина
 
48 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 отзывов(-1)
5 лет назад
Алиса
 
29 лет
5 лет в сервисе
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3 года назад
13 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
31 год
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
130 отзывов(-2)
5 лет назад