Локализация сайта на иностранные языки

Добрый день! Необходим перевод сайта на языки

Французкий

Испанский

Арабский

Китайский

Португальский

Не обязательно один человек обязан реализовать перевод на все языки. В отзыве можете указать язык, который вы можете перевести и стоимость (а также указать другие языки, помимо списка, которые вы можете перевести). Что входит перевод - шаблонные наименования/предложения/текстовки, которые есть на сайте (15000 символов), наименования категорий (40000 знаков без пробелов)