Перевести тест с руского на английский

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Закрыт105 заявок1740 просмотров

Здравствуйте, хочу узнать цену для будущего заказа, нужен литературный перевод (сказка) текста с русского на английский 30 000 знаков (18 стр) 

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