Добрый день! Необходим перевод сайта на языки ФранцузкийИспанскийАрабскийКитайскийПортугальскийНе обязательно один человек обязан реализовать перевод на все языки. В отзыве можете указать язык, который вы можете перевести и стоимость (а также указать другие языки, помимо списка, ...
Переводчик с английского на русский
Ежедневный перевод статей (местные новости, политика, и т.п.) с английского языка на русский. 2 - 3 статьи в день. Объём статьи - 450 или 900 слов (в основном 450).
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