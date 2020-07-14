Переводчик с английского на русский

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Закрыт65 заявок1134 просмотра

Ежедневный перевод статей (местные новости, политика, и т.п.) с английского языка на русский. 2 - 3 статьи в день. Объём статьи - 450  или 900 слов (в основном 450).

5 лет назад
EMC2012
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год назад

Заявки фрилансеров

Иван
 
34 года
5 лет в сервисе
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5 лет назад
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Лиана
 
23 года
5 лет в сервисе
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5 лет назад
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Владислава
 
24 года
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год назад
4 отзыва
5 лет назад
Дарья
 
24 года
5 лет в сервисе
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4 года назад
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Олег
 
27 лет
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Ксения
 
27 лет
5 лет в сервисе
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4 года назад
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Анастасия
 
24 года
5 лет в сервисе
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Галина
 
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8 лет в сервисе
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4 года назад
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Александра
 
27 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
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Елена
 
27 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
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Виктория
 
27 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
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Елизавета
 
22 года
5 лет в сервисе
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2 года назад
5 лет назад
Алиса
 
29 лет
5 лет в сервисе
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3 года назад
13 отзывов
5 лет назад
Антон
 
41 год
18 лет в сервисе
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3 года назад
259 отзывов(-1)
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Александр
 
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5 лет в сервисе
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5 лет назад
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Елизавета
 
29 лет
8 лет в сервисе
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6 месяцев назад
43 отзыва
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Анастасия
 
27 лет
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Владилена
 
25 лет
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5 лет назад
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Оля
 
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Елизавета
 
31 год
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год назад
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Анастасия
 
25 лет
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Анна
 
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17 лет в сервисе
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2 месяца назад
172 отзыва
5 лет назад
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
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16 дней назад
105 отзывов
5 лет назад
Анастаси
 
29 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
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Светлана
 
40 лет
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Денис
 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 отзывов
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Софья
 
21 год
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Михаил
 
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10 месяцев назад
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Алена
 
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1 отзыв
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Кристина
 
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Екатерина
 
23 года
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Сергей
 
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4 месяца назад
9 отзывов
5 лет назад
Олег
 
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Алексей
 
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Рената
 
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5 лет в сервисе
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5 лет назад
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Элизабет
 
21 год
5 лет в сервисе
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Нина
 
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5 лет в сервисе
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4 года назад
5 лет назад
Алиса
 
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6 лет в сервисе
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9 месяцев назад
2 отзыва
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Софья
 
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5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
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7 лет в сервисе
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5 лет назад
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Владислав
 
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2 года назад
35 отзывов
5 лет назад
Анастасия
 
24 года
5 лет в сервисе
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4 года назад
5 лет назад
Екатерина
 
38 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
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22 года
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Антон
 
31 год
7 лет в сервисе
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6 часов назад
122 отзыва
5 лет назад
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Роман
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Сергей
 
59 лет
14 лет в сервисе
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2 года назад
5 лет назад
Толя
 
23 года
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Елена
 
32 года
5 лет в сервисе
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год назад
1 отзыв
5 лет назад
Вадим
 
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50 лет
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3 года назад
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5 лет назад
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4 года назад
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год назад
96 отзывов(-1)
5 лет назад
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32 года
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4 года назад
4 отзыва(-2)
5 лет назад
Юлия
 
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6 лет в сервисе
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8 отзывов
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Диана
 
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Гуляев
 
31 год
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4 года назад
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Катерина
 
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5 лет назад
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Аида
 
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Валентина
 
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3 года назад
9 отзывов(-1)
5 лет назад
Дарья
 
29 лет
5 лет в сервисе
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4 года назад
5 лет назад
Андрей
 
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2 месяца назад
130 отзывов(-2)
5 лет назад
Софи
 
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5 лет в сервисе
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5 лет назад
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Григорий
 
24 года
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5 лет назад