Перевод на итальянский

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Завершен24 заявки662 просмотра

Нужно перевести текст на итальянский. Укажите, пожалуйста, стоимость. Тестовое задание - перевод 1 предложения. Текст общей тематики.

5 лет назад
Ritablanch
40 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

MariaArt
Мария 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$15
1 день
Благодарю за сотрудничество
Работа сделана, принята, оплату так и не увидела

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