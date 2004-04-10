- Управленческие, организаторские – умение мотивировать, грамотно руководить, возглавлять проекты и добиваться поставленной цели.
- Коммуникативные, переговорческие – умение убеждать, находить подход к людям, красиво
презентовать себя или продукт и выступать перед большой аудиторией.
- Аналитические, исследовательские – способность находить информацию, обрабатывать
- Прикладные – специфические для каждой должности (знание спец. программ, владение
данные, стратегически мыслить и работать в режиме многозадачности.
иностранными языками, умение работать с правовыми базами, наличие
водительских прав и т.д.).