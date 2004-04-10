S0L0RE

Макси S0L0RE

 
19 летУкраина/Мариуполь
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад

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  • Управленческие, организаторские – умение мотивировать, грамотно руководить, возглавлять проекты и добиваться поставленной цели.
  • Коммуникативные, переговорческие – умение убеждать, находить подход к людям, красиво

    презентовать себя или продукт и выступать перед большой аудиторией.

  • Аналитические, исследовательские – способность находить информацию, обрабатывать

    • данные, стратегически мыслить и работать в режиме многозадачности.

  • Прикладные – специфические для каждой должности (знание спец. программ, владение

    • иностранными языками, умение работать с правовыми базами, наличие

    водительских прав и т.д.).