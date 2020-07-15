Перевод с английского на русский

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен1 заявка237 просмотров

Нужен перевод с английского на русский 5 страниц

текст скину в лс 

5 лет назад
guest_15948084733681
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Valentina00000
Валентина 
48 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$7
1 день
Сделан перевод качественно, быстро и недорого. Рекомендую!
Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Valentina00000
Валентина 
48 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад