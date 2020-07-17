Перевод видео с русского на английский + субтитры

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Закрыт95 заявок2377 просмотров

Необходимо сделать субтитры для аудиороликов на английском языке.

У меня 7 аудиороликов по 5-10 минут, всего около 60 минут.

Русской транскрибации нет.

Пример: youtu.be/KEsBoN_I7Jw.

Предлагайте свои цены. Спасибо!

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