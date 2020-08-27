Сделать технический перевод с английского ~ 450 слов. К письму прикреплён исходный файл и автоматический перевод (плохое качество) в файле doc.
Перевод текста
перевод на английский, выполнить в формате гугл документа, оформить в точности как в документе прикрепленному к заданию.
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