Перевод текста

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Завершен18 заявок438 просмотров

перевод на английский, выполнить в формате гугл документа, оформить в точности как в документе прикрепленному к заданию.

5 лет назад
fergin
Виктор 
34 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 отзывов

Выбранный исполнитель

antinz
31 год
7 лет в сервисе
Был
день назад
5 лет назад
$6
1 день
Все потрясающе и в сроки !
Приятно было поработать. Все отлично.

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