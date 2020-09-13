diana_makharadze

Услуги:

Набор и редактирование текстов (рукописный, печатный) (рус., англ. яз.) Набор и оформление рефератов, курсовых, дипломных работ согласно ГОСТу и требованиям заказчиков

Переводы с англ. на рус. и с рус. на англ. языки

Общая тематика (новости, статьи, обзоры, реклама)

Специализированная тематики – здоровье, красота, образование, педагогика, туризм, недвижимость, интернет, IT, маркетинг, менеджмент

Перевод рекламно-информационных текстов (презентации, коммерческие предложения, и т.д.)

Аудио/видео расшифровка

Цены на перевод и другие виды работ рассчитываются индивидуально.

Личные качества: