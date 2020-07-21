Перевод сайта с русского на украинский язык

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Закрыт152 заявки2731 просмотр

Нужно перевести сайт с русского на украинский язык. Объем около 300К символов, возможно больше.

5 лет назад
smash777
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3 месяца назад

Заявки фрилансеров

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