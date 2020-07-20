Перевод аннотации статьи с русского на английский (медицина)

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Закрыт6 заявок361 просмотр

Здравствуйте! Нужно перевести аннотацию и ключевые слова медицинской тематики с русского на английский. Срок выполнения: срочно! (максимум 1 день).

Всего символов: 1198; Без пробелов: 1046; Количество слов: 153

5 лет назад
katerina_na__
Екатерина 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Sofi97
28 лет
5 лет в сервисе
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день назад
5 лет назад
$3
1 день
Софи выполнила работу качественно и быстро! Очень приятно было сотрудничать! Рекомендую!
Все прошло легко и быстро) Рекомендую)

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