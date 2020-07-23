Перевести документы с Английского на русский в том же виде.

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Завершен27 заявок885 просмотров

Перевод информации, преимущественно в табличной форме с Английского языка на Русский.

Всего 16 страниц.

5 лет назад
Rouqot
30 лет
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Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Sofi97
28 лет
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Была
13 часов назад
5 лет назад
$20
2 дня
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