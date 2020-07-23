Нужно перевести сайт с русского на украинский язык. Объем около 300К символов, возможно больше.
Перевести документы с Английского на русский в том же виде.
Перевод информации, преимущественно в табличной форме с Английского языка на Русский.
Всего 16 страниц.
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