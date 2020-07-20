Необходимо сделать субтитры для аудиороликов на английском языке. У меня 7 аудиороликов по 5-10 минут, всего около 60 минут. Русской транскрибации нет. Пример: youtu.be/KEsBoN_I7Jw. Предлагайте свои цены. Спасибо!