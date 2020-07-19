Перевод

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Закрыт1 заявка325 просмотров

Здравствуйте. Писал на по емейлу с вашего сайта,пока не ответили. Решил написать тут)

Нужно перевести тексты в документах, пока сайт в разработке.

Архив с файлами прикрепил. Посмотрите. В каждом документе сделал отметку, какие языки нужны.

Если берете в работу, напишите пожалуйста 

по стоимости и срокам?

5 лет назад
guest_15910011301038
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
31 год
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
130 отзывов(-2)
5 лет назад