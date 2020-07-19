Здравствуйте. Писал на по емейлу с вашего сайта,пока не ответили. Решил написать тут)

Нужно перевести тексты в документах, пока сайт в разработке.

Архив с файлами прикрепил. Посмотрите. В каждом документе сделал отметку, какие языки нужны.

Если берете в работу, напишите пожалуйста

по стоимости и срокам?