Перевести сайт на английский язык

Необходимо перевести статью о вакцинации птиц
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать перевод сайта на английский язык. Перевод осуществлять в админке сайта в нужных для этого полях. Тематика сайта: продажа фурнитуры для сантехнических перегородок (замки, ручки, петли). Примерный объем: 100 товаров, 10 текстовых страниц, блоки и общие страницы.
Обязательно: знать технический английский, чтоб параметры у товара мог понять иностранец, например такие слова как длина хлыста, алюминиевый профиль, уголок, накладной, встроенный, нержавеющий, резьба и тп!
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