Транскрибировать (записать слова с аудио) на иврите.

ПереводыЗакрыт7 заявок63 просмотра
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25 октября 2023

https://youtu.be/S0gbvH_LqP4?si=Ja-AtyxFaZPyZHBw

Транскрибировать (записать слова с аудио) на иврите.

Перевести на русский в формате подстрочного перевода, слово под словом.

написать в русской транскрипции.

Текст транскрипции и на иврите разбить на слоги для подписи под нотами.

2 месяца назад
guest_16353448387011
Израиль
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
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