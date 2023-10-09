Необходим переводчик для живого общения по телефону RUS\ENG ENG\RUS

Общение можно будет организовать в любом удобно для Вас мессенджере

Диалоги могут быть для задач:

1. Назначение встреч

2. Покупка б\у вещей

3. Уточнение деталей

4. Общение с врачами

5. И т.д

Часовой пояс Лос Анджелес

Оплата поминутно

Пишите ваши предложения с указанием времени в которое Вам будет удобно принимать звонки





