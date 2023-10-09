Є сайт компанії, тексти з медичним нахилом. Є також інструкції для препаратів - 43 препарати (приблизно по 1,5-2 сторінки на одну інструкцію), їх теж треба перекласти. Чекаю заявки від професійних перекладачів. Заявки "володію великою ...
Необходим переводчик для живого общения по телефону RUS\ENG ENG\RUS
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Необходим переводчик для живого общения по телефону RUS\ENG ENG\RUS
Общение можно будет организовать в любом удобно для Вас мессенджере
Диалоги могут быть для задач:
1. Назначение встреч
2. Покупка б\у вещей
3. Уточнение деталей
4. Общение с врачами
5. И т.д
Часовой пояс Лос Анджелес
Оплата поминутно
Пишите ваши предложения с указанием времени в которое Вам будет удобно принимать звонки
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