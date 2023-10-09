Необходим переводчик для живого общения по телефону RUS\ENG ENG\RUS

$10
ПереводыЗакрыт12 заявок74 просмотра
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Необходим переводчик для живого общения по телефону RUS\ENG ENG\RUS
Общение можно будет организовать в любом удобно для Вас мессенджере
Диалоги могут быть для задач:
1. Назначение встреч
2. Покупка б\у вещей
3. Уточнение деталей
4. Общение с врачами
5. И т.д
Часовой пояс Лос Анджелес
Оплата поминутно
Пишите ваши предложения с указанием времени в которое Вам будет удобно принимать звонки


2 месяца назад
guest_1697246909987
Россия
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад