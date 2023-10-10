Перевод технической документации на испанский язык

Ищу опытного переводчика, специализирующегося на технических текстах, для перевода моих документов с русского на испанский язык.



Документация относится к Инженерным материалам включая проектные документы, планы, диаграммы, структурные и электрические схемы и т.д. А так же содержит терминологию и концепции, связанные с этой областью.



Язык исходного текста: Русский

Язык целевого текста: Испанский

Специализация: Технический перевод

Опыт: Я ищу переводчика с опытом в техническом переводе, с портфолио в этой области.



Объем проекта:

Общий объем документации составляет примерно 12 страниц.



Сроки выполнения:

Мы надеемся завершить перевод в течении суток с момента выбора вас в качестве исполнителя.



Бюджет:

Пожалуйста, укажите вашу ставку за слово/страницу или предложите общую стоимость проекта. Мы готовы обсудить бюджет и договориться о взаимовыгодных условиях.



Мой бюджет на данный проект

составляет 1000 грн/страница с переводом