Перевод текстов на испанский

Господа, организации архиважен специалист - переводчик.

Испанский язык. Укажу загодя, что"вундеркинд" требуется не освоивший Гугл переводчик или даже его ИС аналог, а живой, полный эмоций и понимания литературной редакции гражданин мира. Пусть даже не профессионал. Главное - не врун. Нам нужен мастер, партнер, желающий хорошо зарабатывать.

Деятелям-бестолковкам укажем их место НА или В различных "причинных" местах, поэтому, сторонники программных технологий - нос свой сюда не суйте.

У коллектива много задач, работы и не освоенных средств, которыми нас обеспечивают иностранные инвесторы.

Ждем с нетерпением. Спасибо.