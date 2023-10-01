Перевод текстов на испанский

$2500
ПереводыЗакрыт25 заявок156 просмотров
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Господа, организации архиважен специалист - переводчик.

Испанский язык. Укажу загодя, что"вундеркинд" требуется не освоивший Гугл переводчик или даже его ИС аналог, а живой, полный эмоций и понимания литературной редакции гражданин мира. Пусть даже не профессионал. Главное - не врун. Нам нужен мастер, партнер, желающий хорошо зарабатывать.

Деятелям-бестолковкам укажем их место НА или В различных "причинных" местах, поэтому, сторонники программных технологий - нос свой сюда не суйте.

У коллектива много задач, работы и не освоенных средств, которыми нас обеспечивают иностранные инвесторы.

Ждем с нетерпением. Спасибо.

3 месяца назад
guest_1696330799639
Россия
3 месяца в сервисе
Был
8 дней назад
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