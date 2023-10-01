Перевод текстов на испанский

Мы, компания "Limerence" Ищем человека для работы в нашем кадровом агентстве. Работа удалённо. Требование наличие ноутбука/компьютера, знание ПК на уровне пользователя обязательно. Выплаты до 1000$ в месяц БЕЗ опыта и особых ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Господа, организации архиважен специалист - переводчик.
Испанский язык. Укажу загодя, что"вундеркинд" требуется не освоивший Гугл переводчик или даже его ИС аналог, а живой, полный эмоций и понимания литературной редакции гражданин мира. Пусть даже не профессионал. Главное - не врун. Нам нужен мастер, партнер, желающий хорошо зарабатывать.
Деятелям-бестолковкам укажем их место НА или В различных "причинных" местах, поэтому, сторонники программных технологий - нос свой сюда не суйте.
У коллектива много задач, работы и не освоенных средств, которыми нас обеспечивают иностранные инвесторы.
Ждем с нетерпением. Спасибо.
- Похожие заказы
- $1500Переводы17 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $2000
Нужен переводчик с английского на Украину, который может вычитывать, переводить очень хорошо и исправлять ошибкиПереводы60 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $20
Нужно на английском написать красиво текстПереводы94 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $20
Треба усний перекладач на зустріч у Київі у п'ятницю (06.10) 19:30. Все необхідне я розкажу у переписці. Звертайтесь за деталями у телеграмПереводынет заявокЗакрыт3 месяца назад
- $2000
Для проекта, требующего перевода на русский язык с английского языка, требуются знающие и компетентные кандидаты. Поместите свои заявки для получения дополнительной информации.Переводы21 заявкаЗакрыт2 месяца назад
- $500
MEGALOVE — реальна українська шлюбна агенція, яка має на меті допомагати створити сім'ю. Шлюбна агенція, що дійсно знайомить з 2007 року! Більше 200 пар знайшли своє кохання з нами. Ми шукаємо в команду працівників на ...Переводы5 заявокЗакрыт2 месяца назад
Для проекта, требующего перевода на русский язык с английского языка, требуются знающие и компетентные кандидаты. Поместите свои заявки для получения дополнительной информации.Переводы51 заявкаЗакрыт2 месяца назад
Переходимо тексти двох мов англійська українськаПереводы71 заявкаЗакрыт2 месяца назад
- $200
В проект требуется сотрудник ( в идеале девушка ), для общения с клиентами в телеграмме. Клиентов искать не нужно, они сами будут писать Вам. График свободный(чем чаще быстрее вы будете отвечать клиентам, тем больше шансов ...Переводы35 заявокЗакрыт2 месяца назад
Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: Перевод произведения с русского на английскийПереводы1 заявкаЗакрыт3 месяца назад