переводчик

Добрый день, меня зовут Анна,переводчик и носитель английского, итальянского, польского, испанского, французского языков более 10 лет, уровень С2. Перевожу книги, сайты,фильмы, различную документацию, а также пишу курсовые и дипломные работы на различные тематики. Перевожу до 15 страниц в день. Использую только словари различной терминологии для поддержания качества. Тематики различные! беру срочные заказы и работаю в выходные дни! Буду рада сотрудничеству. С уважением Анна. @Anna_Marz