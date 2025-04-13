переводчик
Добрый день, меня зовут Анна,переводчик и носитель английского, итальянского, польского, испанского, французского языков более 10 лет, уровень С2. Перевожу книги, сайты,фильмы, различную документацию, а также пишу курсовые и дипломные работы на различные тематики. Перевожу до 15 страниц в день. Использую только словари различной терминологии для поддержания качества. Тематики различные! беру срочные заказы и работаю в выходные дни! Буду рада сотрудничеству. С уважением Анна. @Anna_Marz
Портфолио
- Интервью Брюс ли80 просмотров
- Отмена доверенности88 просмотров
- Заявление81 просмотр
- Перевод с анг видео ютуб106 просмотров
- Перевод с анг видео ютуб65 просмотров
- Доверенность перевод с итальянского67 просмотров
- 270 просмотров
- 163 просмотра
- Паспорт57 просмотров
- Декларация49 просмотров
- Вакансия81 просмотр
- Рахунки64 просмотра
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$5/час
от 2 дней
#1025
Транскрибация
нет отзывов
$5/час
от $7от 1 дня
#1110
Переводы
нет отзывов
$4/час
от $50от 1 дня
#2814