korola

Анна Марцун korola

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
месяц назад
переводчик

Добрый день, меня зовут Анна,переводчик и носитель английского, итальянского, польского, испанского, французского языков более 10 лет, уровень С2. Перевожу книги, сайты,фильмы, различную документацию, а также пишу курсовые и дипломные работы на различные тематики.   Перевожу до 15 страниц в день.  Использую только словари различной терминологии для поддержания качества. Тематики различные! беру срочные заказы и работаю в выходные дни!  Буду рада сотрудничеству. С уважением Анна. @Anna_Marz

Портфолио

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Редактирование и Корректура
нет отзывов
$5/час
от 2 дней
#1025
Транскрибация
нет отзывов
$5/час
от $7от 1 дня
#1110
Переводы
нет отзывов
$4/час
от $50от 1 дня
#2814