Переводчик испанский-русский

Добрый день! Меня зовут Александра, рада знакомству. Имею огромное желание выполнить Ваш заказ и сотрудничать с Вами. Работа выполняется ответственно и качественно, учитываются все пожелания и нюансы по переводу, оформлению. Работа выполняется сразу же после получения материалов и моментально отправляется заказчику. Расскажу немного о себе. Мне 23 года, на протяжении 5 лет я проживаю в Испании, город Валенсия. Учусь в местном государственном университете на факультете бизнес-администрирования. Высокое знание испанского и английского языков, которое сочетается с постоянной живой практикой с носителями. Я буду очень признательна, если Вы рассмотрите мою кандидатуру. Очень надеюсь на работу в вашей команде. Я ответственный человек, который не подведет и выполнит всё, что необходимо.

Большое спасибо за уделенное внимание!