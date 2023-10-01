Усний переклад

Для проекта, требующего перевода на русский язык с английского языка, требуются знающие и компетентные кандидаты. Поместите свои заявки для получения дополнительной информации.
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Треба усний перекладач на зустріч у Київі у п'ятницю (06.10) 19:30. Все необхідне я розкажу у переписці. Звертайтесь за деталями у телеграм
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