Історія виникнення Megalove пов'язана з прагненням допомогти людям знайти свою половинку та заснувати щасливу родину. Агенція була заснована в Україні в 2007 році. Megalove постійно розвивається, доповнюючи свої послуги та інструменти для забезпечення максимальної ефективності в роботі з клієнтами. Сьогодні агенція пропонує великий вибір послуг для допомоги у знаходженні ідеального партнера, зустрічі з ним та підготовці до шлюбу.