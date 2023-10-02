Требуется усный переводчик для встречи в Киеве в пятницу, 06 октября, в 19:30. Все необходимые детали будут обсуждены в переписке. Ожидаются предложения от опытных специалистов.
Історія виникнення Megalove пов'язана з прагненням допомогти людям знайти свою половинку та заснувати щасливу родину. Агенція була заснована в Україні в 2007 році. Megalove постійно розвивається, доповнюючи свої послуги та інструменти для забезпечення максимальної ефективності в роботі з клієнтами. Сьогодні агенція пропонує великий вибір послуг для допомоги у знаходженні ідеального партнера, зустрічі з ним та підготовці до шлюбу.
- $20Переводынет заявокЗакрыт2 года назад
- $500
Шлюбна агенція MegaLove шукає помічника-перекладача з листування. Вимоги: вік від 22 років, англійська від В1, наявність комп'ютера. Обов'язки включають написання листів, відповіді на повідомлення, організацію зустрічей та презентацію кандидатів. Гнучкий графік, можливість працювати з будь-якої точки світу та високий дохід.Переводы5 заявокЗакрыт2 года назад
- $500
Шлюбна агенція MEGALOVE шукає помічника-перекладача з листування. Вимоги: знання англійської від В1, креативність, комунікаційні навички. Гнучкий графік, можливість працювати віддалено та висока оплата. Приєднуйтесь до команди, щоб допомагати людям створювати родини.Переводы5 заявокЗакрыт2 года назад