Помічник-перекладач з листування

MEGALOVE — реальна українська шлюбна агенція, яка має на меті допомагати створити сім'ю.

Ми шукаємо в команду працівників LOVE Consultant, які будуть працювати спільно з українською командою, у зв?язку з періодичною відсутністю електроенергії.

Вимоги:

Вік від 22 років Наявність ноутбука або комп'ютера? Знання англійської мови від В1 (Intermediate)

Умови роботи:

Наявність 6-8 годин робочого часу на день Швидкість друку Володіння основами психології відносин Креативність Розвинені комунікативні навички?

Обов'язки:

1.Допомогати листуватися англійською мовою, а саме писати презентаційні листи;

2.Відповідати на повідомлення в чаті, робити розсилки фотографій та відео;

3.Сприяти особистим зустрічам з метою створення пари;

4.Презентувати кандидата кліентці.

Чому Megalove?

1. MEGALOVE- міжнародне агентство № 1 в Україні з 15-ти річним досвідом роботи

2. Пропонуємо високу оплату 50% від обороту анкети

3. Щомісячні заохочення за досягнення (найвищий бонус за створення пар. Видай заміж клієнтку і отримай 300$ бонусу).

4. Реальні анкети дівчат які хочуть серйозних стосунків. (У нас немає фейкових анкет і моделей)

5. Рости так високо, як хочеш. Весь адмін-склад компанії Megalove виріс всередині компанії. Ти теж так зможеш. У твого кар'єрного зростання немає меж.

6. Інвестуємо в освіту своїх співробітників (проводимо навчання, тренінги, вебінари, готуємо відеоогляди та навчальні програми)

7. Випробувальний термін становить 7 днів але заробляти Ви почнете вже на одразу.

8. Можна працювати з будь-якої точки світу, де є інтернет

?Якщо є якісь питання звертайтесь ?https://t.me/liza288