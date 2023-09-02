Помічник-перекладач з листування

Перевірити переклад на англійській мові та з російської або англійської перекласти на німецьку 4 фото 4 відео 2-3 презентації по 8-9 слайдів
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MEGALOVE — реальна українська шлюбна агенція, яка має на меті допомагати створити сім'ю.
Ми шукаємо в команду працівників LOVE Consultant, які будуть працювати спільно з українською командою, у зв?язку з періодичною відсутністю електроенергії.
Вимоги:
Вік від 22 років
Наявність ноутбука або комп'ютера?
Знання англійської мови від В1 (Intermediate)
Умови роботи:
Наявність 6-8 годин робочого часу на день
Швидкість друку
Володіння основами психології відносин
Креативність
Розвинені комунікативні навички?
Обов'язки:
1.Допомогати листуватися англійською мовою, а саме писати презентаційні листи;
2.Відповідати на повідомлення в чаті, робити розсилки фотографій та відео;
3.Сприяти особистим зустрічам з метою створення пари;
4.Презентувати кандидата кліентці.
Чому Megalove?
1. MEGALOVE- міжнародне агентство № 1 в Україні з 15-ти річним досвідом роботи
2. Пропонуємо високу оплату 50% від обороту анкети
3. Щомісячні заохочення за досягнення (найвищий бонус за створення пар. Видай заміж клієнтку і отримай 300$ бонусу).
4. Реальні анкети дівчат які хочуть серйозних стосунків. (У нас немає фейкових анкет і моделей)
5. Рости так високо, як хочеш. Весь адмін-склад компанії Megalove виріс всередині компанії. Ти теж так зможеш. У твого кар'єрного зростання немає меж.
6. Інвестуємо в освіту своїх співробітників (проводимо навчання, тренінги, вебінари, готуємо відеоогляди та навчальні програми)
7. Випробувальний термін становить 7 днів але заробляти Ви почнете вже на одразу.
8. Можна працювати з будь-якої точки світу, де є інтернет
?Якщо є якісь питання звертайтесь ?https://t.me/liza288
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