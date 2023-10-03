Помічник-перекладач з листування

MEGALOVE — реальна українська шлюбна агенція, яка має на меті допомагати створити сім'ю. Шлюбна агенція, що дійсно знайомить з 2007 року! Більше 200 пар знайшли своє кохання з нами. Ми шукаємо в команду працівників на посаду LOVE Consultant

Вимоги:

Вік від 22 років

Наявність компьютеру/ноутбуку

Англійська від В1(Intermediate)

Обов'язки:

Допомогати листуватися англійською мовою, а саме писати презентаційні листи;

Відповідати на повідомлення в чаті, робити розсилки фотографій та відео;

Сприяти особистим зустрічам з метою створення пари;

Презентувати кандидата кліентці.

Умови роботи:

Гнучкий графік, але від 6-8 годин в день

6 вихідних на місяць

Оплата залежить від Вашої результативності

Чому саме команда MegaLove?

Наша команда обирає пару для серйозних стосунків.

Реальні анкети дівчат які хочуть серйозних стосунків. (У нас немає фейкових анкет і моделей)

Ми пропонуємо реальний високий і зростаючий дохід.

Ми надаємо 50% від загального балансу.

Щомісячні заохочення за досягнення (найвищий бонус за створення пар. Видай заміж клієнтку і отримай 300$ бонусу).

Виплата ЗП своєчасно

Можливість працювати у будь-якій точці світу.

Якісне навчання і стажування, допомога в адаптації нового співробітника.

Маємо власну CRM система з інтеграцією в телеграмм-бот