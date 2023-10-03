Помічник-перекладач з листування

$500
ПереводыЗакрыт5 заявок54 просмотра
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MEGALOVE — реальна українська шлюбна агенція, яка має на меті допомагати створити сім'ю. Шлюбна агенція, що дійсно знайомить з 2007 року! Більше 200 пар знайшли своє кохання з нами. Ми шукаємо в команду працівників на посаду LOVE Consultant 

Вимоги: 

  • Вік від 22 років

  • Наявність компьютеру/ноутбуку

  • Англійська від В1(Intermediate)

Обов'язки:

  • Допомогати листуватися англійською мовою, а саме писати презентаційні листи;

  • Відповідати на повідомлення в чаті, робити розсилки фотографій та відео;

  • Сприяти особистим зустрічам з метою створення пари;

  • Презентувати кандидата кліентці.  

Умови роботи:

  • Гнучкий графік, але від 6-8 годин в день

  • 6 вихідних на місяць

  • Оплата залежить від Вашої результативності

Чому саме команда MegaLove?

  • Наша команда обирає пару для серйозних стосунків.

  • Реальні анкети дівчат які хочуть серйозних стосунків. (У нас немає фейкових анкет і моделей)

  • Ми пропонуємо реальний високий і зростаючий дохід.

  • Ми надаємо 50% від загального балансу.

  • Щомісячні заохочення за досягнення (найвищий бонус за створення пар. Видай заміж клієнтку і отримай 300$ бонусу).

  • Виплата ЗП своєчасно

  • Можливість працювати у будь-якій точці світу.

  • Якісне навчання і стажування, допомога в адаптації нового співробітника.

  • Маємо власну CRM система з інтеграцією в телеграмм-бот

?Якщо є якісь питання звертайтесь ?https://t.me/HRmanager82 

3 месяца назад
Mega_Love
21 годУкраина
4 месяца в сервисе
Была
месяц назад
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