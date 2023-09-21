Доработка текстов (eng) на сайте

ПереводыЗакрыт11 заявок53 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть необходимость в доработке всех текстов на лендинг странице с профессиональным переводчиком для англоязычной аудитории. Тематика IT.

Примерный объем: символов - 3000; слов - 500

Напишите сроки и сумму.

3 месяца назад
vmage
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад