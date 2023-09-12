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ПереводыЗакрыт23 заявки222 просмотра
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Здравствуйте.
Необходимо создать похожую работу:
Текст і мій переклад

3 месяца назад
Viktoria_gorban
Вікторія 
19 летУкраина
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад