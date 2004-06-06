Текст і мій переклад

ВІДКРИЙТЕ ДЛЯ СЕБЕ НАЙКРАЩІ КРУЇЗНІ ЛАЙНЕРИ

Існує так багато причин, щоб захопитися круїзом Royal Caribbean®. Обирайте маршрути, які доставлять вас до найкращих місць для відпочинку, від залитих сонцем Карибських островів до стародавніх храмів Азії та всюди між ними. Отримайте максимум задоволення від кожної миті перебування в морі під час подорожі на борту найкращих круїзних лайнерів світу, наповнених від носа до корми гострими відчуттями, сліпучими розвагами, а також вишуканими стравами та неперевершеними розвагами для всіх шукачів пригод. Незалежно від того, на якому кораблі ви вирішите відправитися в подорож, цей флот сповнений неймовірних подвигів.