Нужно перевести маленький текст на французский, но не через переводчик. Обращаться только тем, кто хорошо владеет французским языком
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Переклад текстів
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