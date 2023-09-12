Локализация игры с русского на английский

ПереводыЗакрыт34 заявки158 просмотров
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необходимо перевести онлайн игру с русского на английского.
Условия и объёмы обсудим в лс

3 месяца назад
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Соня Ли 
28 летКазахстан
2 года в сервисе
Была
17 дней назад