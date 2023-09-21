Девушка репетитор немецкий язык

Требуется перевод рассказа на английский
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Здравствуйте. Нужна девушка, репетитор немецкого языка, такой популяризатор. Задача - рассказать через видео базовые вещи, что то из разряда Дмитрия Петрова. Короткие 10 минутные семь видео, затрагиваются разные темы основные - от приветствия, частиц до полноценных предложений. Умение играть на камеру. Нужны качественные видео , статичные. Девушка - за столом, можно с интерактивной доской. Знание немецкого языка уровнем не ниже B2
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