Девушка репетитор немецкий язык

Здравствуйте. Нужна девушка, репетитор немецкого языка, такой популяризатор. Задача - рассказать через видео базовые вещи, что то из разряда Дмитрия Петрова. Короткие 10 минутные семь видео, затрагиваются разные темы основные - от приветствия, частиц до полноценных предложений. Умение играть на камеру. Нужны качественные видео , статичные. Девушка - за столом, можно с интерактивной доской. Знание немецкого языка уровнем не ниже B2