Адаптировать текст после ИИ на Венгерском языке - Знание языка обязательно! - То есть важно что бы Вы работали не через переводчик! В начале текста написаны ключевые слова, нужно исправить и адаптировать текст ...
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Перевести текст с английского на русский
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