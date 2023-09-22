Написание эссе, сочинений, рекламных текстов

Рад приветствовать вас!

Пишу всевозможные рекламные тексты/эссе(любые дисциплины)/сочинения/стихи на заказ. Не составит труда проверить ту или иную работу или же помочь повысить уникальность текста.

Буду рад абсолютно всем, от школьников и студентов до индивидуальных предпринимателей!

Опыт работы: 8 лет литературной деятельности, написание и печать литературного издания, работа со школьниками и студентами.

Также, могу помочь с домашним заданием; как говориться, любой каприз за ваши деньги;)

Отношусь ответственно к работе и своей репутации.

Цена, по большей мере, договорная, больно много брать не привык.

Если требуется срочно выполнить любую работу — могу взяться за небольшую доплату^^

Буду рад видеть среди клиентов именно тебя, мой милый друг!;)