Написание эссе, сочинений, рекламных текстов
Рад приветствовать вас!
Пишу всевозможные рекламные тексты/эссе(любые дисциплины)/сочинения/стихи на заказ. Не составит труда проверить ту или иную работу или же помочь повысить уникальность текста.
Буду рад абсолютно всем, от школьников и студентов до индивидуальных предпринимателей!
Опыт работы: 8 лет литературной деятельности, написание и печать литературного издания, работа со школьниками и студентами.
Также, могу помочь с домашним заданием; как говориться, любой каприз за ваши деньги;)
Отношусь ответственно к работе и своей репутации.
Цена, по большей мере, договорная, больно много брать не привык.
Если требуется срочно выполнить любую работу — могу взяться за небольшую доплату^^
Буду рад видеть среди клиентов именно тебя, мой милый друг!;)
Я против войны в Украине!
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