Фрілансер, яка постійно на зв'язку

Доброго дня, мене звати Анастасія 28 років, фрілансер.



В ідеалі знаю українську та російську мови, англійська на рівні В1(Intermediate). Володію ПК на рівні досвідченого користувача. Трішки про себе цілеспрямована, відповідальна, креативна та люблю навчатися нового, до роботи ставлюся з великим ентузіазмом. На даний момент володію достатньою кількістю часу для ваших замовлень. Буду рада співпраці, звертайтесь.