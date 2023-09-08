Nastua28

Анастасія Мазурик Nastua28

 
29 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Фрілансер, яка постійно на зв'язку

Доброго дня, мене звати Анастасія 28 років, фрілансер.

В ідеалі знаю українську та російську мови, англійська на рівні В1(Intermediate). Володію ПК на рівні досвідченого користувача. Трішки про себе цілеспрямована, відповідальна, креативна та люблю навчатися нового, до роботи ставлюся з великим ентузіазмом. На даний момент володію достатньою кількістю часу для ваших замовлень. Буду рада співпраці, звертайтесь.

#45Английский язык
#46Написание обзоров
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#1198
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
Написати відгук
Английский языкНаписание обзоров
Робота виконана добре, рекомендую Анастасію
Дякую за співпрацю
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
Написати відгук на англійській мові
Английский языкНаписание обзоров
Робота виконана добре
Дякую за співпрацю.
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
$5/час
от $1от 1 дня
#815
Транскрибация
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#475
Рерайтинг
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#637
Переводы
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#2848