Фрілансер, яка постійно на зв'язку
Доброго дня, мене звати Анастасія 28 років, фрілансер.
В ідеалі знаю українську та російську мови, англійська на рівні В1(Intermediate). Володію ПК на рівні досвідченого користувача. Трішки про себе цілеспрямована, відповідальна, креативна та люблю навчатися нового, до роботи ставлюся з великим ентузіазмом. На даний момент володію достатньою кількістю часу для ваших замовлень. Буду рада співпраці, звертайтесь.
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#1198
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- перевод лично созданного мной текстового файла2 просмотра
- Переклад тексту7 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
2 года назад
Английский языкНаписание обзоров
Робота виконана добре, рекомендую Анастасію
Ответный отзыв
Дякую за співпрацю
$1
10 баллов
2 года назад
Английский языкНаписание обзоров
Робота виконана добре
Ответный отзыв
Дякую за співпрацю.
Копирайтинг
1 отзыв
$5/час
от $1от 1 дня
#815
Транскрибация
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#475
Рерайтинг
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#637
Переводы
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#2848