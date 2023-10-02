Менеджер по связям с общественностью[Знание Английского]

$200
ПереводыЗакрыт35 заявок98 просмотров
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В проект требуется сотрудник ( в идеале девушка ), для общения с клиентами в телеграмме.
Клиентов искать не нужно, они сами будут писать Вам.
График свободный(чем чаще быстрее вы будете отвечать клиентам, тем больше шансов продать), Регулярно проверять мессенджеры и отвечать на сообщения.
Принимать оплату на наши реквизиты, выдавать товар
75% клиентов англоязычные, нужно хорошо знать английский.

Зарплата + % от продаж.

Требуется один сотрудник, в дальнейшем есть возможность зарабатывать суммы более, процентная ставка увеличивается.

3 месяца назад
guest_16447351649632
Украина
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад