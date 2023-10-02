Менеджер по связям с общественностью[Знание Английского]

В проект требуется сотрудник ( в идеале девушка ), для общения с клиентами в телеграмме.

Клиентов искать не нужно, они сами будут писать Вам.

График свободный(чем чаще быстрее вы будете отвечать клиентам, тем больше шансов продать), Регулярно проверять мессенджеры и отвечать на сообщения.

Принимать оплату на наши реквизиты, выдавать товар

75% клиентов англоязычные, нужно хорошо знать английский.



Зарплата + % от продаж.



Требуется один сотрудник, в дальнейшем есть возможность зарабатывать суммы более, процентная ставка увеличивается.