Написать красиво текст

$20
ПереводыЗакрыт94 заявки491 просмотр
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Нужно на английском написать красиво текст

3 месяца назад
guest_1696377129983
США
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад