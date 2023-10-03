Настройка объвлений на booking.com, airbnb

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Ищем человека, кто может помочь в настройке сдачи апараментов на booking.com, airbnb. У кого есть опыт и кто хорошо рабирается в этом. Нужно оптимизировать несколько объявлений апартаментов по сдачу. Кто может помочь, напишите, работу можно начать сразу.
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