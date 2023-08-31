Перевести текст на анго

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Перевести текст с русского на английский

НайтиТекстСтатья ОбсуждениеУ этого термина существуют и другие значения, см. Текст (значения).Текст (от лат. textus — ткань; сплетение, сочетание) — зафиксированная на каком-либо материальном носителе человеческая мысль; в общем плане связная и полная последовательность символов.Пример текстаСуществуют две основные трактовки понятия «текст»: имманентная (расширенная, философски нагруженная) и репрезентативная (более частная). Имманентный подход подразумевает отношение к тексту как к автономной реальности, нацеленность на выявление его внутренней структуры. Репрезентативный — рассмотрение текста как особой формы представления информации о внешней тексту действительности.В лингвистике термин «текст» используется в широком значении, включая и образцы устной речиВосприятие текста изучается в рамках лингвистики текста и психолингвистики. Так, например, И. Р. Гальперин определяет текст следующим образом: «Это письменное сообщение, объективированное в виде письменного документа, состоящее из ряда высказываний, объединённых разными типами лексической, грамматической и логической связи, имеющее определённый модальный характер, прагматическую установку и соответственно литературно обработанное»[1].Признаки текста[table]
Стили и типы текста[table][/table]
Примечания
Литература
[table][/table]Последний раз редактировалась 5 месяцев назад участником 46.39.45.176СВЯЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ
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3 месяца назад
guest_16965280870508
3 месяца в сервисе
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3 месяца назад