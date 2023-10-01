Послушать и оценить разговор продавца

Доброго времени суток. Есть несколько видео файлов, их все нужно расшифровать в текстовый формат ворд. Есть небольшое ТЗ легкое. Работа подойдет как опытным расшифровщикам, так и новичкам. Если будут вопросы по работе - подскажу все. ...