Нужно выполнить несколько расшифровок видеороликов. Оплату предлагаю поминутную, цену обговорим. Есть небольшое ТЗ (без слов паразитов, без междометий, без повторений фраз) По сути краткое изложение. С работой справятся как опытные исполнители, так и новички. Не ...
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Нужна расшифровка видео. О стоимости - договоримся. Если вы новичок - тоже можете откликаться. Работа легкая
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