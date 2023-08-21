Транскрибация

ТранскрибацияЗакрыт23 заявки126 просмотров
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Нужно выполнить несколько расшифровок видеороликов. Оплату предлагаю поминутную, цену обговорим. Есть небольшое ТЗ (без слов паразитов, без междометий, без повторений фраз) По сути краткое изложение. С работой справятся как опытные исполнители, так и новички. Не сложно

2 месяца назад
guest_1697636493703
Россия
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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