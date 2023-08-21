Расшифровка видео записей

ТранскрибацияЗакрыт40 заявок419 просмотров
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Требуется расшифровать аудиозаписи, оплата договорная, есть небольшое ТЗ, пришлю в ЛС. Если Вы новичок - тоже можете откликаться, рассмотрим Вашу кандидатуру. Если будут вопросы по работе в процессе - подскажем

3 месяца назад
guest_1696531349340
Казахстан
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад