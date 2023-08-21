Транскрибация

Есть ряд интервью, которые нужно расшифровать, длительность от часу до двух Можно отдать все одному исполнителю или разделить между несколькими для более быстрого результата. Можете присылать Ваши примеры работы в сообщении. Если вы новичков и примеров ...
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Перевод аудио или видео файлов в текстовый формат.
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