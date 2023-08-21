Расшифровка

Есть ряд интервью, которые нужно расшифровать, длительность от часу до двух Можно отдать все одному исполнителю или разделить между несколькими для более быстрого результата. Можете присылать Ваши примеры работы в сообщении. Если вы новичков и примеров нет - тоже пишите