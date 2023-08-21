Расшифровка

ТранскрибацияЗакрыт40 заявок402 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть ряд интервью, которые нужно расшифровать, длительность от часу до двух
Можно отдать все одному исполнителю или разделить между несколькими для более быстрого результата. Можете присылать Ваши примеры работы в сообщении. Если вы новичков и примеров нет - тоже пишите
4 месяца назад
guest_1693566898244
Беларусь
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад