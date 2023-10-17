Создать похожую работу

Привет! Я ищу фрилансера, владеющего английским и русским языками, для перевода английского документа на русский. Для этой задачи мне нужна точная работа и большое внимание к деталям. Если вы заинтересованы и квалифицированы, пожалуйста, не стесняйтесь ...