Перевести текст на французский язык

$2
ПереводыЗакрыт44 заявки267 просмотров
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Небольшой текст перевести корректно, без переводчика

2 месяца назад
aselcoj
39 летКазахстан
8 месяцев в сервисе
Была
4 дня назад