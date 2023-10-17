Поиск товара на китайской площадке 1688

Здравствуйте.

Нужно найти товар на 1688 и договориться с поставщиком о доставке на склад карго (Шеньчжень).

Ищу человека со знанием китайского языка на постоянную работу.

Нужно контролировать процесс от момента заказа до доставки на склад карго.

Вопросы которые могут быть: Какой срок отгрузки, какая цена партии, может ли поставщик сделать вкладыш или наклеить штрихкод, отгрузил ли поставщик товар в заданный срок и т.д.

Для теста можем договориться о поиске и заказе одного товара для начала.