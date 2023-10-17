Перевести договор с украинского на польский

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При переводе не разрешается использовать переводчик, нужен человек с реальными знаниями польского языка, что бы перевести весь документ правильно (юр термины особенно).

Прилагаю в файлах скриншот с кол-вом символов (оно не совсем чёткое, так как присутствуют нижние подчёркивания, для обозначений мест, где будет писать вторая сторона).

2 месяца назад
Liia_Kashkina
Лия 
19 летУкраина
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
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