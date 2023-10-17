Перевести договор с украинского на польский

При переводе не разрешается использовать переводчик, нужен человек с реальными знаниями польского языка, что бы перевести весь документ правильно (юр термины особенно).

Прилагаю в файлах скриншот с кол-вом символов (оно не совсем чёткое, так как присутствуют нижние подчёркивания, для обозначений мест, где будет писать вторая сторона).