Необходимо придумать название и свободный домен в зоне .ru для сайта о профессиональной косметике и интернет-магазина косметики, одновременно. Название можно предлагать как связанные с тематикой так и просто благозвучные, например как «avito», но ...
Название и свободный домен в зоне .ru для магазина и блога о косметике
Необходимо придумать название и свободный домен в зоне .ru для сайта о профессиональной косметике и интернет-магазина косметики, одновременно.
Название можно предлагать как связанные с тематикой так и просто благозвучные, например как «avito», но отдаленно навевающие мысли о красоте и моде.
Приветствуются образы, которые могут в дальнейшем послужить основой для логотипа и корпоративного стиля.
Название должно быть звучным и как можно более КОРОТКИМ, запоминающимся и ярким. Варианты, типа «kosmetikadlyatebya.ru» и такое прочее сразу НЕТ.
Допускаем транслитерировать слово на английский язык, но предпочтительнее название на русском языке. Если используете транслитерацию, то избегайте не красивых букв в наименовании, типа «j» в начале и «y» или «i» в конце.
Ваши заявки на конкурс оформляйте в следующем формате:
«Вариант названия компании»: «краткая расшифровка маркетингового смысла, который заложен в вашем названии или смысл вашей идеи, которую вы хотели донести через него».
«Вариант доменного имени в зоне .ru»
Заявки принимаются 15 дней, но конкурс может быть остановлен в любой момент, как только мы увидим «то самое» или «оно»!
Призовое место одно: самому лучшему варианту!
Заявки фрилансеров
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